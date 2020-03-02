شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقيل مدير مدرسة بني عبيد ويحيل جميع العاملين فيها للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إقالة مدير مدرسة بني عبيد الثانوية الزراعية وإحالة جميع العاملين فيها للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة لتدني مستوى الأداء في المدرسة.

كان الدكتور محافظ الدقهلية واللواء أسامة حامد مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة قد تفقدا مدرسة بني عبيد الثانوية الزراعية ضمن جولة مفاجئة بمركزى دكرنس وبنى عبيد يرافقهما على عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم وجمال شحاتة رئيس مركز بنى عبيد.

وفوجئ المحافظ ومرافقوه بسوء الوضع داخل المدرسة وتوقف الورش والمزرعة التابعين للمدرسة، وكذلك وجود أغذية غير صالحة، وكلف بمصادرتها وإحالتها للمعامل لتحليلها وتحرير محضر بالواقعة.

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كما عبر عن استيائه من سوء مستوى النظافة والإهمال في العملية التعليمية وغياب المدرسين والعاملين وعدم انتظام الطلاب وعدم الاستغلال الأمثل للورش والمزرعة والأماكن المتاحة داخل المدرسة.

وأكد «مختار» أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير التعليم الفني، ويأتى مدير أو موظف يضيع كل هذا هباء، وتساءل: «كيف توجد هذه الإمكانيات في المدرسة والمساحات الكبيرة المتاحة فيها ومبانٍ لمزارع دواجن ومواشٍ وصوب زراعية ومعامل ألبان دون استغلال ودون أن تحقق استفادة للطالب والدولة على حد سواء؟!».

وأشار إلى أن تخلي مدير المدرسة عن المسؤولية في الحفاظ على منشآت المدرسة وممتلكاتها وسوء استخدامها وإهدار الإمكانيات المتاحة فيها يمثل إهدارا لأموال الدولة وإهدارا للأصول الثابتة بها وخيانة للأمانة المكلف بها وخيانة لمقدرات الدولة التي وفرتها لأبنائها.

وكلف محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة مشتركة تضم الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومديرية التربية والتعليم للمرور على المدارس الفنية بنطاق المحافظة، وعرض تقريرا مصورا بالوضع على الطبيعة داخل كل مدرسة لدراسة تحقيق الاستفادة العظمى من تلك المدارس.