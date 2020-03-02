شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقيل مدير مستشفى حميات دكرنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إقالة مدير مستشفى الحميات بسبب تدني مستوى الخدمات بالمستشفى وسوء الأداء وسوء معاملة المرضى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ واللواء أسامة حامد، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، لمركز دكرنس شملت العديد من القطاعات الخدمية وبدأت فجر الإثنين، يرافقهما المهندس على عبدالستار رئيس المركز والمدينة.

Advertisements

وأعرب المحافظ عن استيائه من مستوى النظافة والخدمات بالمستشفى، وقال: «كيف يتلقى المرضى خدمة طبية في مستشفى بهذا الشكل؟! فدورنا هو توفير خدمة طبية لائقة لهم، لكن ما يحدث هنا بعيد كل البعد عن الإنسانية وعن الطب».

وتفقد المحافظ ومدير هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بمدينة دكرنس، وقرر المحافظ صرف مكافأة لمدير مستشفى الصدر وطاقم النوبتجية الليلية بدكرنس لحسن الأداء وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وارتفاع مستوى النظافة فيه، وقال: «إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى ولن نقبل بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة، وكما نجازى المقصر يجب أن يثاب المجتهد في عمله».

وأكد «مختار»، في تصريح صحفى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، ولن نسمح بأقل من مستوى جيد يليق بأهلنا، وأشار إلى استمرار الحملات المشتركة بين الرقابة الإدارية والمحافظة على جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة للتأكد من تقديم خدمات لائقة بالمواطنين وضبط وعلاج بواطن الخلل.