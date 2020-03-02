شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية ذهبية ضمن 5 مقتنيات ملكية في استفتاء متحف مجوهرات الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الآثار في الإسكندرية تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشر الموقع الرسمى للمتحف في استفتاء شهر فبراير صور 5 قطع لملوك وأمراء الأسرة العلوية لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر»، ويتم عرضها في شهر مارس الجاري مجاناً.

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وشملت القطع المعروضة علبة مستطيلة من الفضة مهداه للملك فؤاد بمناسبة وضع حجر الأساس لكوبري قصر النيل وهي عبارة عن قاعدة هرمية الشكل من الفضة منقوشة برسوم زخرفية على شكل زهرة اللوتس يغطي فوارغها بالمينا الزرقاء وعلي كل جانب من جانبي العلبة تمثال الأسد رابض من الفضة والغطاء من الداخل مطلي بالذهب ومحفور علية «هدية لحضرة صاحب الجلاله الملك فؤاد الأول من شركة دورمان لونج وذلك بمناسبة وضع حجر الأساس لكوبري قصر النيل بيده الكريمه في 4 فبراير 1932 م» من مقتنيات الملك فاروق ويد آله من الفضة مستطيلة الشكل مسلوبة بأتجاه مقبضها وبها ثقبان ومكتوب على يد الآله بالحفر «تفضل صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم بأستعمال هذه اليد في إدارة ألآت محطة الأميرية لرفع مياة المجاري مدينة القاهرة يوم أفتتاحها الرسمي يوم الخميس الموافق 25 أبريل 1929 من مقتنيات الملك فاروق.

كما شملت المعروضات ميدالية ذهب مستديرة الشكل مكتوب على أحد وجهيها بالبارز «تم إنشاء قناطر محمد على في حضرة عهد صاحب الجلالة الملك فاروق الأول 1358هـ – 1939 م» عمرها 80 سنة وعلي الوجه الآخر صورة فرعي دمياط ورشيد وعليها رسم القناطر الخيرية وقناطر محمد على ومجموعة من قطعتي مسطرين وقادوم المسطرين من الفضة عليها آثار طلاء من الذهب بمقبض من العاج ومكتوب على سطح المسطرين بالحفر «حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم تفضل وتناول هذا المسطرين ووضع بيده الكريمة الحجر الأساسي من بناء مدرسة أسيوط الأبتدائية وكان ذلك يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 1930» والقادوم رأسة من الفضة ويده من الخشب مستطيلة الشكل من مقتنيات الملك فاروق الأول.

وجاءت القطعة الخامسة عبارة عن قطعتين بمثابة قصعة ومسطرين القصعة مربعة مسلوبة من الخشب مطعمة بالصدف وسن الفيل ومبطنة من الداخل بالفضة أحد أوجه القصعة من الخارج مكتوب عليه بالحفر المطعم بسن الفيل «تذكار وضع الحجر الأساس لمجلس فردي ومحطة المياه والإنارة بيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فؤاد الأول في ديسمبر 1930» والمسطرين من الفضة مطلي بالذهب وله مقبض من سن الفيل بمقدمة المقبض حلية من الفضة المطلية بالذهب مكتوب على سطح المسطرين بالحفر «تذكار وضع حجر الأساس للمجلس فردي ومحطة المياة والأنارة بيد حضره صاحب الجلاله الملك المعظم فؤاد الأول» من مقتنيات الملك فؤاد الأول.