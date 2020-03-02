شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات عامة ونشطاء أقباط يدشنون المجلس المصري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت شخصيات عامة ونشطاء أقباط في الولايات المتحدة الأمريكية المجلس المصرى الأمريكى، الذي يضم مجموعة من الكفاءات المصرية التي تعيش في شمال شرق أمريكا خصوصا في ولاية نيوجرسي ونيويورك.

ويترأس المجلس المحامية الشهيرة في الولايات المتحدة، إيريني بخيت، محامية حكومية في كبرى المحاكم الأمريكية، وتتقلد العديد من المناصب المرموقة، وتم اختيار الدكتور أشرف عشم الله كنائب الرئيس وهو صيدلي مشهور له باع طويل في العمل التطوعي والقبطي، ويضم المجلس في عضويته الدكتور أيمن فرج، استشاري التخدير وعلاج الآلام، والدكتور يعقوب كيرياكوس، الناشط الكبير، ومايكل ليون الذي يدير إحدى كبرى شركات التأمين والمحاسب الكبير جوزيف بطرس ومن الشباب هاني زيون.

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وقال الدكتور أشرف عشم الله لـ«المصرى اليوم» إن أهداف المجلس زيادة الوعي السياسي للمصريين بالخارج ومساعدتهم على أن يكونوا فاعلين في مجتمعم الجديد وحثهم على التسجيل للانتخاب والخروج والمشاركة الفعالة لجعل صوتهم مسموعا والعمل على الانخراط في الأحزاب ليكون لهم دور فعال في الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع الذين يعشون فيه ويهدف أعضاء المجلس إلى التركيز على الجيل الثاني المولدين في أمريكا لأنهم نواة المستقبل.

هذا بالإضافة لتأهيل مجموعة من الجيل الثاني للمنافسة في انتخابات المحليات والولاية لمحاولة الوصول إلى حلمهم الكبير النجاح في انتخاب عضو كونجرس ذي خلفية قبطية ليكون صوتهم المعبر عنهم وعن بلدهم مصر في أمريكا والمحافل الدولية.

وأكد أنه سيتم فتح باب العضوية في القريب العاجل لجميع المصريين وهناك خطة لفتح فروع للمجلس في جميع الجامعات والولايات الأمريكية لتكوين كيان قوي محترم له تأثير على أرض الواقع وأكد جميع أعضاء المجلس أن الهدف الأساسي للمجلس هو الجيل الثاني ولذلك تم اختيار «ايريني» رئيسة بالإجماع لأنها من الجيل الثاني ويسهل لها التواصل معهم.

وشارك في الافتتاح وفد من مجلس النواب ضم النائب عماد جاد والنائبة نادية هنرى والنائب جمال الشريف والنائب خالد عبدالعزيز شعبان والنائب حسين أبوجاد.