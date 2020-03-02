شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحافة الكويتية عن وقف تأشيرات المصريين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتمت الصحف الكويتية بمتابعة الإجراءات المصرية لمواجهة كورونا، خاصة بعد إعلان تعليق منح التأشيرات للمصريين.

وأبرزت جريدة «الراى» الكويتية توصية ممثلو مكتب منظمة الصحة العالمية بعدم ضرورة فرض قيود على حركة السفر بين الكويت ومصر.

وقال المستشار الإقليمي للوبائيات ورئيس فريق الاستجابة لفيروس كورونا في المكتب الدكتور عبدالناصر أبوبكر، في تصريح على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة الكويتية بمناسبة زيارة وفد منظمة الصحة العالمية لمتابعة إجراءات الوزارة بهذا الخصوص، «تواصلت للتو مع وزيرة الصحة المصرية، واستطيع القول إنني لا أرى أي أسباب لفرض قيود خاصة على حركة السفر بين البلدين»، موضحا أن «الحالات التي تم اكتشافها وقيل إنها قادمة من مصر هي حالات لأشخاص لهم تاريخ في السفر في دول عدة، والحكومة المصرية تقوم بإجراء تحريات عنهم، وتواصلت مع دول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات حولها«.

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وأضاف أبوبكر «كما تعلمون هناك حالة واحدة مؤكدة تم اكتشافها في مصر قبل نحو أسبوعين، وحاليا ليس هناك وضع يستدعي اتخاذ إجراءات معينة، وليس هناك داعٍ لاتخاذ أي قيود على القادمين منها، وإذا تغير الوضع فأعتقد أن الأمر يعود إلى حكومة مصر لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وبينما نتحدث الآن، أعتقد أنه لا يوجد ما يستدعي اتخاذ اجراءات، وإذا حصلت تغيرات فسيكون هناك تقييم مختلف للأوضاع عندئذ، والحكومة المصرية تسألنا السؤال ذاته، ألا وهو ما الاجراءات التي ينبغي أن نتخذها إزاء المسافرين القادمين من الكويت التي ظهرت فيها حالات، ونحن نجيبهم بأن الكويت نجحت في الاكتشاف المبكر للإصابات، وأن نظام المراقبة الكويتي فعال وناجح، حيث إن الحالات التي في الكويت قادمة مع مسافرين من دول أخرى، وهذا يوضح لنا أن منظومة الاستطلاع والرصد في الكويت تعمل بفعالية ومعظم حالات الإصابة مستقرة ولا توجد حالات حادة».

من جانبها، أوضحت جريدة الأنباء الكويتية تفاصيل تطبيق قرار تعليق منح المصريين تأشيرات. ونقلت الجريدة عن مصدر أمني قوله إن اجهزة حاسوب إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست أصبحت مغلقة أمام أي زيارات أو تأشيرات تمنح للمصريين، مشيرا إلى ان أي وافد صدرت له سمة زيارة وتسلمها يحق له الحضور.

وأضاف المصدر: بالنسبة للزيارات التي تم التوقيع عليها وكان العمل جاريا لتسلمها تم وقف تسليمها. وحول إذا ما كانت وزارة الداخلية يمكن أن تمنع دخول من لديهم إقامات وهم الآن في مصر، قال المصدر: حتى الآن يحق لهؤلاء الحضور ويخضعون لفحص دقيق. وأضاف: كل الاحتمالات بهذا الخصوص واردة.

وتابعت مصادر وزارية رفيعة، بحسب وصف جريدة الأنباء: «وقف إصدار أذونات العمل أو كروت زيارة لمواطني بعض الدول ومنها مصر والعراق وإيران سيكون إجراء مؤقتا ووفقا للإجراءات الوقائية المتفق عليها ضمن تعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع امتداد ڤيروس كورونا.

وردا على سؤال حول إمكانية عودة من لديهم إقامة صالحة من مصر، أجابت المصادر: يسمح لهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. وقالت: انه تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ستكون هناك فرق طوارئ بكل وزارة وجهة ومؤسسة حكومية.