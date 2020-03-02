شكرا لقرائتكم خبر عن «علاج التسمم بجامعة المنوفية»: استقبال 24 حالة تسمم بحبة الغلة خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز علاج التسمم والإدمان بمستشفيات جامعة المنوفية بيانا أكد استقباله 24 حالة تسمم بتناول حبة الغلة السامة خلال شهر فبراير (13إناثا و11 ذكورا) من مراكز المحافظة.

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وقالت الدكتورة صفاء عبدالظاهر، رئيس قسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب، أن المركز استقبل الحالات في حالة سيئة وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم ورغم ذلك توفيت 9 حالات متأثرة بالتسمم بمادة فوسفيد الألومنيوم بحبة الغلة منهم ٩ حالات أقل من ١٨ سنة و١٢ حالة من ١٨ إلى ٤٠ سنة و٣ حالات أكبر من ٤٠ سنة.

وأضافت «عبدالظاهر» أن الحالات التي استقبلها المركز خلال الشهر الماضي كانت 5 حالات من مركز منوف و4 من الشهداء و7 من بركة السبع و٢ من تلا و2 من شبين و4 من أشمون وحالة من السادات.

وأشارت رئيس قسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب إلى أنه توفي 9 حالات من التي استقبلها المركز في خلال من ساعتين إلى ٦ ساعات من استقبالهم بالمركز بالرغم من تقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.