شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تهدى رئيس برلمان النمسا درع الجامعة خلال زيارة الفنون الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي وجورج شتيلفريد السفير النمساوي والوفد المرافق لهما خلال زيارة تفقدية لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، والدكتورة مني فؤاد عطية نائبي رئيس الجامعة، والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ووكلاء كلية التربية الموسيقية والدكتورة ابتسام مكرم ،والدكتورة شيرين عبد اللطيف ،والدكتور ايمن عطية.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أن هذه الزيارة تأتى فى ظل اهتمام رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له بالموسيقى العربية، وقد استمعوا لعزف فرقة كلية التربية الموسيقية المتميزة بين فرق الموسيقى العربية بمصر، وتستهدف هذه الزيارة تعميق التعاون بين جامعة حلوان والجانب النمساوي على كافة الأصعدة العلمية والثقافية.

واستهل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اللقاء بالترحيب بالضيوف، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والنمسا في العديد من المجالات التعليمية والبحثية والفنية، مؤكداً أن جامعة حلوان تضم العديد من الكليات الفنية المتميزة وكذلك العديد من الخبرات والكفاءات الفريدة .

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وعبر رئيس البرلمان النمساوي والسفير النمساوي عن اعجابهما بالطراز المعمارى لكلية التربية الموسيقة، كما استمعوا إلى مجموعة من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب منها عزف لمقطوعات من الموسيقى الفرعونية والشرقية أثارت إعجاب الحضور، وأشادوا بطلاب كلية التربية الموسيقية وتميزهم في العزف والغناء، وقام رئيس البرلمان النمساوي بالعزف على بعض الآلات وخاصة الفرعونية وسط سرور الحضور.

وفي ختام الزيارة قدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدروع والهدايا التذكارية إلى رئيس البرلمان النمساوي والسفير النمساوي والوفد المرافق لهما تقديراً وترحيبا بهم خلال زيارتهم الفريدة لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.