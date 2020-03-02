شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاستعانة بمعلمين لسد العجز نظير 20 جنيها للحصة.. اعرف الضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزير المالية وافق على قيام وزارة التربية والتعليم بالاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم، ”الخليج 365” يرصد فى التقرير التالى ضوابط العمل بالحصة.

ـ لا بد أن يكون من حملة المؤهلات العليا.

ـ العمل سيكون بنظام الحصة.

ـ سعر الحصة لا يجاوز 20 جنيها.

ـ لا تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرا خلال العام المالى الواحد.

ـ عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية.

ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى.

ـ يتم تكليف المعلمين بالحصة ممن سبق لهم العمل ضمن 36 ألف معلم.

ـ يتم الاختيار وفق تقرير الكفاية الصادر من مدير المدرسة والموجه الأول.

ـ اكشف الأمنى على من يتم اختيارهم قبل التعاقد.

ـ يكون الاستعانة بالمعلمين وفق الاحتياج الفعلى وسد العجز.

ـ يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

Advertisements

ـ لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقدا.

ـ لا يجوز المطالبة بالتعيين مستقبلا.

ـ ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت.

ـ ليس من حق المعلم المطالبة بأي تعويضات.

ـ لا يجوز للمعلم المطالبة بالاستمرار فى العمل.

ـ عدم اشتراك المستعان بهم فى التدريس بالحصة في أعمال الامتحانات.

ـ لا يجوز اشتراكهم فى أعمال الكنترولات.

ـ يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة.

ـ لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.

ـ يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.

ـ يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البند الخامس والسادس من الضوابط المشار إليها.