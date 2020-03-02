شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاستعانة بمعلمين لسد العجز نظير 20 جنيها للحصة.. اعرف الضوابط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزير المالية وافق على قيام وزارة التربية والتعليم بالاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم، ”الخليج 365” يرصد فى التقرير التالى ضوابط العمل بالحصة.
ـ لا بد أن يكون من حملة المؤهلات العليا.
ـ العمل سيكون بنظام الحصة.
ـ سعر الحصة لا يجاوز 20 جنيها.
ـ لا تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرا خلال العام المالى الواحد.
ـ عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية.
ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى.
ـ يتم تكليف المعلمين بالحصة ممن سبق لهم العمل ضمن 36 ألف معلم.
ـ يتم الاختيار وفق تقرير الكفاية الصادر من مدير المدرسة والموجه الأول.
ـ اكشف الأمنى على من يتم اختيارهم قبل التعاقد.
ـ يكون الاستعانة بالمعلمين وفق الاحتياج الفعلى وسد العجز.
ـ يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.
ـ لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقدا.
ـ لا يجوز المطالبة بالتعيين مستقبلا.
ـ ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت.
ـ ليس من حق المعلم المطالبة بأي تعويضات.
ـ لا يجوز للمعلم المطالبة بالاستمرار فى العمل.
ـ عدم اشتراك المستعان بهم فى التدريس بالحصة في أعمال الامتحانات.
ـ لا يجوز اشتراكهم فى أعمال الكنترولات.
ـ يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة.
ـ لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.
ـ يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.
ـ يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البند الخامس والسادس من الضوابط المشار إليها.
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