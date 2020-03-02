شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلة مومياء".. برنامج توعوى لطلاب المرحلة الإعدادية بالمتحف المصرى بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، أمس، برنامجًا توعوياً لطلاب المرحلة الإعدادية تحت عنوان "رحلة مومياء" بالمتحف المصري بالتحرير، و ذلك في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط في موكب ملكي مهيب.

وقالت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن هذا البرنامج يلقي الضوء على اهم الأحداث التي تعرضت لها المومياوات الملكية من بداية اكتشافها بالمقابر الملكية والاستعداد لنقلها والدراسات العلمية التي اجريت عليها لتحديد العديد من المعلومات عنها.

واوضحت شيرين أمين مسئول ملف الجامعات بالإدارة والمشرف العام لمتحف الطفل بالمتحف المصري، أن البرنامج شمل جولة أثرية في مختلف قاعات المتحف لتعريف الطلاب بالقطع الأثرية المرتبطة بعلم التحنيط، والمومياوات الملكية، ونماذج لمومياوات الكهنة والكاهنات؛ مثل يويا وتويا.

ومن جانبها اضافت د. رانيا احمد أخصائي ترميم المومياوات بقسم الترميم بالمتحف المصري، أن البرنامج تضمن ورشة تعليمية تفاعلية داخل متحف الطفل بالمتحف، وفيها تم الاستعانة بنموذج مقلد لمومياء الملك توت عنخ آمون، والذي يعتبر أحد النماذج التعليمية الموجودة بمتحف الطفل، كما تم عرض بعض المواد التي استخدمها المصري القديم في عملية التحنيط كما ورد ذكرها على جدران معبد إدفو.

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وأشارت إلى انه في نهاية البرنامج سيقوم الطلاب بكتابة رسائل تذكارية لوداع المتحف المصري بالتحرير للمومياوات الملكية، حيث سيتم اهداء تلك الرسائل داخل صندوق مغلق الى القسم التعليمي بمتحف الحضارة بعد نقل المومياوات الملكية اليه.

وتضع الوزارة اللمسات الاخيرة والاستعدادات النهائية لتنظيم هذه الاحتفالية لنقل المومياوات في موكب مهيب يليق بعظمة الاجداد وبالحضارة المصرية العريقة، حيث تم وضع تصور لنقطة انطلاق الموكب من المتحف المصري بالتحرير ونقطة الوصول واستقبال موكب المومياوات بمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي ترجع إلى عصر الأسر 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات،منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.