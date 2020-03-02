شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد 4 شهادات أيزو لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، على تجديد 4 شهادات لأنظمة الجودة من شركة SGS العالمية المانحة لشهادات الأيزو المعتمدة دوليًا، وهي شهادات في جودة الإدارة، وجودة السلامة والصحة المهنية، وجودة البيئة، وسلامة الغذاء، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال شهر فبراير.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان صادر عن الجامعة اليوم الاثنين، إن مركز تنمية القدرات يقوم بدور كبير في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب، مشيرًا إلى أن المركز ينظم ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأخرى لتنمية المهارات الإدارية لعمداء الكليات والمعاهد، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، أن المركز متخصص في تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادات من خلال خبراء متخصصين بإستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.

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وعلى جانب آخر، كان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ خطوات جادة وحاسمة حول وضع الضوابط والقواعد العامة الصارمة المنظمة للكتاب الجامعي، ومواجهة منافذ بيع الكتب والملازم والملخصات خارج الجامعة، وذلك فى إطار سعى الجامعة نحو جودة العملية التعليمية والتحول نحو العالمية، مؤكدًا ضرورة جودة الكتاب الجامعى المرجعى، بوصفه أحد المصادر للمادة الدراسية لتغطية كامل مفردات مقرر تدريسى واحد أو أكثر أو جزء منه، بجوار المراجع والقراءات الأخرى، مشددا على التنسيق الكامل والمتواصل مع المصنفات الفنية وسائر الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع منافذ بيع الملازم خارج الجامعة.

وقال الخشت، إنه تم وضع عدة قواعد ومعايير لوضع الكتاب الجامعى وعلى الجميع الالتزام بها وعلى رأسها الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمى فى مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسى جديد.

وأضاف الخشت، أن المعايير تشمل تحديد قوائم بمراجع تُشجع الطالب على البحث والاطلاع والمناقشة والمقارنة والاكتشاف، مع ضرورة توافرها بمكتبات الكليات أو الجامعة أو المواقع الاليكترونية التى تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، على أن تكون لجان المراجعة العلمية للكتب الجامعية التى تُشكلها الأقسام هى جهة الاعتماد لأية مواد مطبوعة، ويشترط موافقة القسم على رأى اللجنة.