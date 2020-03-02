شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إطلاق 44 قافلة طبية مجانية بـ 23 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 48 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر مارس الجاري.

وتأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات (القاهرة، أسوان، المنيا، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، جنوب سيناء، أسيوط، الجيزة، الفيوم، سوهاج، الإسماعيلية، الإسكندرية، دمياط، مطروح، بني سويف، قنا، الشرقية، كفر الشيخ، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، القليوبية).

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 1 و 2 من مارس الجاري بمنطقتى مركز شباب الأندلس مركز المرج بالقاهرة، والعوينية مركز إدفو بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق الفرجاني مركز بني مزار محافظة المنيا، ومليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وفرنوى مركز شبراخيت محافظة البحيرة، والشركة 2 مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 2 و3 من الشهر الجاري.

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وأضاف "مجاهد" أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 3 و4 مارس الجاري بمناطق بير زغير ووادي مجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، والقداديح مركز أبنوب محافظة أسيوط، واتريس مركز منشأة القناطر محافظة القليوبية، بالإضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق سيدي غازي مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والصبيحي مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والمالكي مركز نصر النوبة محافظة أسوان، ونزلة علي مركز جهينة محافظة أسوان، ووحدة وادي الملاك مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، واليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، ودمياط الجديدة محافظة دمياط، والقطراني - غوط الوز مركز براني محافظة مطروح، وصفط النور مركز الفشن محافظة بني سويف، والنواهض مركز ـوتشت محافظة قنا، والأسمرات 1 محافظة القاهرة، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 5 و6 مارس الحالي بمنطقتي جزيرة الوراق محافظة الجيزة، وصان القبلية مركز صان حجر محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل أخرى في مناطق مجيرح 1 مركز دهب محافظة جنوب سيناء، وجزيرة الحجر مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسنتماى مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 6 و7 من الشهر الجاري.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومي 7 و8 شهر مارس في مناطق المنشية الصغرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والرزيقات بحرىي مركز أرمنت محافظة الأقصر، وجزيرة الشورانية مركز المراغة محافظة سوهاج، و الأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، ومرسي حميرة وأم الخير (ابرق) مركز شلاتين محافظة البحر الأحمر، والنوارة مركز الخانكة محافظة القليوبية، وفلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وخليل الجندي مركز اطسا محافظة الفيوم، وكفر الصالحين مركز مغاغة محافظة المنيا، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة المريتاب مركز إدفو غربي محافظة أسوان، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر الجاري.

ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 9 و10 فبراير الحالي في مناطق بغداد مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وحلايب محافظة البحر الأحمر، والقرية الرابعة (الجهاد) مركز مغاغة محافظة المنيا، وكوم اشو مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وأم الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق المركز الحضرى مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وأبو رواش مركز كرداسة محافظة الجيزة، ودير الجنادلة مركز الغنايم محافظة أسيوط.