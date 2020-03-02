شكرا لقرائتكم خبر عن خفة دم المصريين.. شاهد أغنية فيروس "كورونا" للعندليب ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط حالة الرعب التى يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية والسياسية والصحية، تظهر خفة دم المصريين، من خلال مقطع فيديو تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، متضنما أداء عدد من الأغانى الشهيرة، تتحدث عن الفيروس بشكل مضحك.

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واستلهم المشاركون فى العمل الفنى، كلمات خاصة عن الفيروس على ألحان تلك الأغانى الشهيرة، مثل "عطسة غريبة" على لحن أغنية "حاجة غريبة" لعبد الحليم حافظ وشادية، وكذلك "أنا مصرى أصيل مفيش فى جيبى منديل" على لحن للمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم من فيلم مواطن ومخبر وحرامى، و"فيرس 1" على لحن أغنية "نمبر وان" لمحمد رمضان، و"علشان تقولى آتش" على لحن أغنية "لسالمو نيلا" لتميم يونس على لحن علشان تقولى لأ، وعدد أخر من الأغنيات.

كان قد أطلق أيضا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من النكات والصور الساخرة على وضع المصريين وتعاملهم مع فيروس كورونا، مستلهمين بعض الصور المضحكة أو مشاهد من أفلام وأعمال درامية أو كتابة بعض العبارات الفكاهية، لتعكس روح حالة الدعابة المرحة، والتى هى هبة الله للشعب المصرى الذى تميز بها وتتوارثها الأجيال جيل من بعد جيل، لتكون السخرية وسيلة للتخفيف من التوتر والقلق تجاه أى قضية أو أزمة.