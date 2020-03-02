أخبار مصر | توقيع 1687 كشفًا طبيًا وإجراء 34 عملية جراحية في قافلة الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع 1687 كشفًا طبيًا وإجراء 34 عملية جراحية في قافلة الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية، لليوم الثاني، أعدادا متزايدة من الأهالي الذين حرصوا على الاستفادة من خدماتها المجانية، حيث قام فريق أطباء القافلة بتوقيع 1687 كشفا طبيا فى مختلف التخصصات، وإجراء 34 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، والعظام، والمسالك البولية، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتتميز قافلة الأزهر الحالية لمنطقة الواحات البحرية بإجراء عمليات جراحية باستخدام المناظير، ما يقلل الألم الناتج عن الجراحة، وكذلك المضاعفات والأعراض الجانبية بالمقارنة مع الجراحة التقليدية، كما أن إجراء تلك العمليات يوفر على الأهالي عناء السفر لمسافات طويلة إلى مستشفيات القاهرة.

وتضم القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء"، على أن يستمر عملها حتى السابع من مارس 2020.

وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، و"رأس سدر- سانت كاترين – الطور" بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر، بالإضافة إلى إرسال العديد من القوافل خارج مصر مثل قافلة جمهورية تشاد وقافلة بوركينا فاسو.

تأتي هذه القوافل فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذي يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوي والتعليمي.