أخبار مصر | قرار جمهوري.. تعيين ٤ أعضاء جدد بهيئة كبار علماء الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جمهوري.. تعيين ٤ أعضاء جدد بهيئة كبار علماء الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين أربعة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ضم القرار كلا من: الدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسني إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

يذكر أن الإمام الأكبر أعاد إحياء هيئة كبار العلماء في عام ٢٠١٢، بعد توليه مشيخة الأزهر، باعتبارها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف، لتقوم الهيئة بعدد من الاختصاصات، على رأسها؛ تقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأ من قضايا ومستجدات تخص المسلمين في كافة ربوع العالم.

وتتألف هيئة كبار العلماء من عدد لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة يرأسها شيخ الأزهر الشريف.