شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه لمبادرة دعم محطة الزهراء للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجل الأعمال عبداللطيف الشناوي، أحد أكبر المستثمرين في مجال الخيول العربية الأصيلة،، المشاركة في المبادرة التي أطلقها عمر المغاورى منذ أيام لدعم محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، بمبلغ مليون جنيه، ليرتفع إجمالي المشاركات المالية بالمبادرة إلى 3 ملايين جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة.

كان عمر المغاورى، أحد كبار المستثمرين في الخيول، قد أطلق في بداية الأسبوع الماضي، مبادرة لدعم محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، متبرعًا بمبلغ مليوني جنيه.

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وقال المغاورى إن مبادرة دعم محطة الزهراء تستهدف إعادة مكانتها على المستويين العربي والدولي من جانب، ودعم جهود الدولة في تنظيم العمل داخل المحطة بما يحقق طموحات في مصر استعادة المكانة اللائقة لمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة كأحد رموز صناعة الخيول.

وأضاف «المغاوري»، إن المبادرة تعد أحد أدوات الدولة للاستفادة من القوة الناعمة في صناعة الخيول العربية، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر في هذه الصناعة الواعدة التي تخدم السياسة والاقتصاد القومي فضلا عن تأثيرها على السياحة الوافدة إلى مصر.

يأتي ذلك بينما قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجان فنية لمتابعة حالة خيول محطة الزهراء للوقوف على أسباب النفوق لعدد من الخيول خلال الفترة الخيول، ضمن خطة الوزارة للحد من معدلات النفوق وفقا لمعايير علمية وصحية وبيطرية تحقق مصلحة الدولة في الرعاية الصحية لخيول محطة الزهراء ومتابعة برنامج التربية والتحصين داخل المحطة.

وفي سياق متصل تبحث وزارة الزراعة آليات النهوض بمحطة الزهراء من خلال تنفيذ برنامج وطني لتحديث برامج التربية وفقا للمعايير العلمية ووضع ضوابط صارمة لإقامة مزادات الخيول التي تقيمها محطة الزهراء لرفع القيمة السوقية لخيول الزهراء.