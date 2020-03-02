شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "مرفق الكهرباء" يكشف عن عدة خطوات لخفض قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن فعلها فى بضع دقائق للتعامل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية. ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن حيث إن استمرار الفيشة فى مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة (وهو ما يسمى وضع الاستعداد)، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر فى الكهرباء. الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.



2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكي:



• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة. • باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.• إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة. يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي: Advertisements 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org 3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم. 4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]



5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

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