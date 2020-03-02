شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التأمين الصحى : سدادالاشتراكات اجبارى ما لم يكن المريض ضمن غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى ، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ، ورئيس هيئة الرعاية الصحية أن اشتراك المؤمن عليهم فى المنظومة الجديدة ضرورة والتزام ويتم ذلك بشكل اجباري على المنتفع ما لم يكن غير قادرا فتقوم الدولة بسداد الاشتراكات عنه .

وتابع الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ورئيس هيئة الرعاية الصحية فى تصريحات لـ " الخليج 365 " اى اشتراكات يسددها المنتفع فى رصيده للعلاج فى اى وقت مهما كانت التكلفة ومهما كان المرض فالمريض سيحصل على رعاية كاملة طوال حياته ، مضيفا أن الرعاية الطبية التزام على الدولة فهي توفر خدمة طبية عالية المستوى للمنتفعين بالنظام الجديد وتابع : المنظومة الجديدة تحظى بدعم القيادة السياسية فهي أحد ركائز استراتيجية بناء الإنسان.

وكان كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ورئيس هيئة الرعاية الصحية أن المنظومة الجديدة تستهدف تغطية علاج الأمراض المزمنة بنسبة 100 ٪؜ .

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وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ورئيس هيئة الرعاية الصحية أن مصر بها ما يقرب من 59 الف مريض مصاب بالتصلب المتعدد وهو أحد الأمراض المزمنة الذى يكلف علاجه آلاف الجنيهات شهريا وتابع : التأمين الصحي يتحمل كل نفقات المرض لتصبح تكلفته على المريض صفر .

وتابع الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ورئيس هيئة الرعاية الصحية أن مرض التصلب المتعدد مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي ويؤثر تدريجيا على كل أعضاء الجسم.