شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل ثانى حالة وفاة جراء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين تسجيل ثانى حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا فى منطقة سياتل فى ولاية واشنطن.

وأوضحت السلطات الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ إن الرجل المتوفى هو فى السبعينيات من عمره وكان لديه "ظروف صحية" قبل إصابته بالفيروس ووفاته.

كما سجلت السلطات الصحية الأمريكية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة نيويورك، مشيرة إلى أن المصابة امرأة في الثلاثين من العمر أقامت مؤخرا في إيران ، وأنها وضعت في الحجر بمنزلها وتم تحديد الأشخاص الذين تواصلت معهم والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على المسافرين الذين زاروا إيران وأوصت بعدم السفر إلى مراكز تفشي الوباء في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

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