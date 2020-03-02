شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جار إنهاء التعاقد مع سفينة مسح لتحديد "خط الربط" مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجانبين المصرى والسعودى فى مرحلة الحصول على الموافقات الأمنية والبيئية تمهيدا لطرح المناقصة الخاصة باختيار إحدى سفن المسح العالمية نهاية مايو المقبل، والتى ستقوم بتحديد نقاط الربط الخاصة بمسار الخط الجديد بين البلدين بعد تغير ما تم اختياره منذ ما يقرب من 3 سنوات بسبب مشروع نيوم بالمملكة السعودية.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه سيتم توقيع العقود الخاصة بأعمال الإنشاءات عقب طرح المناقصة الخاصة باختيار سفينة المسح يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى 2023 بقدرة 1500 ميجا وات، وباقى القدرات يتدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 آلاف ميجا وات.

وقال المصدر، إنه سيتم التعاقد مع استشارى عالمى سيتولى القيام بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات ، لافتا إلى أنه سيتم انشاء خطوط النقل ومحطة محولات الخاصة بخط الربط بين البلدين بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.

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ويرى المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل الى 21 الف ميجا وات.

واوضح المصدر أن إجمالي حجم الاستثمارات في مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية تصل استثماراته إلى نحو 2 مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.



وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة حمزة، أكد أن وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى توجه إلى المملكة العربية السعودية منذ عدة أسابيع ، لعقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين لإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع الربط بين البلدين بقدرة 3 الأف ميجا وات ، موكداً أن هناك خطوات جادة و سريعة خلال الفترة القليلة القادمة بشأن مشروع الربط بين مصر و السعودية.

