شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة نشر التعصب عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة نشر التعصب والتحريض على إثارة الفتن واستخدام العنف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة نشر التعصب والتحريض على إثارة الفتن واستخدام العنف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا". وأيد 93% من القراء تغليظ عقوبة نشر التعصب والتحريض على إثارة الفتن واستخدام العنف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، بينما عارض 7% من القراء تغليظ عقوبة نشر التعصب والتحريض على إثارة الفتن واستخدام العنف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

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