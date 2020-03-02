تفاصيل انطلاق مبادرة الرئيس لـ"العناية بصحة الأم" فى 4 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكرعن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين. ”الخليج 365” يستعرض فى تحليل معلوماتى تفاصيل المبادرة فى النقاط التالية:.. ”الخليج 365” يستعرض فى تحليل معلوماتى تفاصيل المبادرة فى النقاط التالية:.. 1- المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين فى 4 محافظات القاهرة والفيوم والإسكندرية والقليوبية. 2- تستهدف المبادرة توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان. 3- الأمراض التي يتم الكشف عنها هي الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهرى والسكر والسمنة والضغط. Advertisements 4- تدريب 5 آلاف و381 فردًا من الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة . 5- تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشري بالجمهورية للعلاج بالمجان. 6-تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة. 7-إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم. 8-تخصيص خط ساخن برقم 15335 لتلقي الاستفسارات من المنتفعين للمبادرة

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