صور.. إضاءة معابد الكرنك بعلم الصين تضامنا مع الشعب الصينى ضد كورونا

ويقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، أنه تمت إضاءة الواجهة والصرح الأمامى لمعابد الكرنك بلون العلم الصيني لمدة نصف ساعة بمشهد مميز للتأكيد على أن الشعب المصري يساند أبناء الشعب الصينى بأكملهم في مواجهة الفيروس الخطير الذى اجتاح الصين وعدد من دول العالم، والتأكيد على أن الصين حضارة عالمية تاريخية ويجب على كافة أبناء مصر والعالم أجمع دعمهم فى مواجهة هذا الفيروس الذي أدى لحالات وفاة وإصابات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وكانت قد غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، متوجه إلى الصين، في زيارة هناك لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتقديم مساعدات طبية إلى الشعب الصين، وقالت مصادر مطلعة بالمطار ، تم إنهاء إجراءات سفر وزيرة الصحة من استراحة كبار الزوار، وغادرت على الطائرة الإماراتية المتجهة إلى دبي ومنها إلى الصين.

وعقدت زايد مؤتمرا صحفيا في المطار قبل مغادرتها إلى الصين، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، لإعلان مستجدات الأوضاع والرد علي كافة التساؤلات التي تم طرح من خلال الرأي العام خلال الأيام الماضية، حول وجود الفيروس في مصر من عدمه، وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية، وتم إجراء 1443 تحليل لحالات مشتبه فيها حتى اليوم، أثبت التحاليل إيجابية حالة واحدة تم التعامل معها ولم تظهر أي أعراض عليها، وباقي الحالات أظهرت التحاليل سلبيتها ، مشيرة الى أنه تم فحص 13 حالة قادمة من العمرة ، ثبت سلبيتها بالإضافة إلى 302 حالة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

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إضاءة معابد الكرنك بالأقصر بلون العلم الصيني (6)