حدث ليلاً| تفاصيل ثاني إصابة كورونا في مصر والخارجية ترد على إثيوبيا



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الصحة: اكتشاف حالة إيجابية لأجنبي يحمل فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الأحد، اكتشاف حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

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"كندي ويعمل بشركة بترول".. تفاصيل إصابة ثاني حالة كورونا في مصر

كشف مصدران عن تفاصيل حالة الأجنبي الذي تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد في مصر أمس الأحد.

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مصدر أمني : لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إدعاء سيدة باحتجازها وأولادها

صرح مصدر أمنى بعدم صحة ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لإحدى السيدات مقيمة بأحد المجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر زعمت خلاله قيام أحد جيرانها بالاستعانة بمجموعة من البلطجية واحتجازها وأولادها بالشقة سكنها ومنعها من الخروج.

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"عندك إنفلونزا خُد إجازة".. وزير الصحة الأسبق ناصحًا المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية، إن فيروس كورونا هو فيروس تنفسي وإن هناك فارقًا بين حامل الفيروس والمريض به.

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وزير الخارجية: بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة به مغالطات عديدة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة وما يتعلق بملء السد، به عديد من المغالطات.

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"إخلالٌ باتفاقية المبادئ".. "الري" تعلق على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة بالتوازي

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة بالتوازي يمثل إخلالًا واضحًا باتفاقية إعلان المبادئ التي وقع عليها قادة مصر وإثيوبيا والسودان في 2015.

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مستشار رئيس الوزراء يكشف عن خطة نقل 53 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

قال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للتخطيط والإصلاح الإداري، إن 53 ألف موظف من دواوين الوزارات والهيئات الحكومية سيجري نقلهم خلال الفترة المقبلة للعمل بالحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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الصين تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 42 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في الصين إلى 2912 .

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بيت بوتيجيج يخرج من السباق الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

انسحب بيت بوتيجيج مساء الأحد من التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفقا لاشخاص مقربة من حملته.

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بعد اعتذار علاوي.. الرئاسة العراقية تدعو للبدء في مشاروات لاختيار بديلاً

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، مساء اليوم الأحد، عن البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يومًا، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.

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المرصد: مقتل 93 جنديًا من الجيش السوري في أقل من 72 ساعة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في بيان له مساء الأحد، مقتل 19 جنديًا من قوات الجيش السوري، إثر قصف تركي، استهدفت مواقعهم في جبل الزاوية ومعسكر الحامدية بريف إدلب، شمال غرب سوريا.

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