أعلى من الطبيعي.. الأرصاد تحذر من التغير السريع في درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التغير السريع في درجات الحرارة بسبب قرب انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع والذى يبدأ في 21 مارس الجاري.

وتوقعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، ارتفاع درجات الحرارة بداية الثلاثاء لتسجل 25 درجة وتصبح أعلى من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام بمعدل 4 درجات ، مشيرة في الوقت ذاته إلى انعدام فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على كافة مناطق الجمهورية.

وعن طقس اليوم الاثنين، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلًا، دافء على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مائلل لحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتنشط الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق بشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 22 - 12، والوجة البحري 21 - 11، والسواحل الشمالية 20 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 24 - 16 وشمال الصعيد 23 - 10، وجنوب الصعيد 26 - 13.