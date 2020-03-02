"ماضي" يطلب تطليق زوجته: "بتخبي المخدرات في الجزمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "ماضي. أ" (30 سنة)، بدعوى قضائية ضد زوجته "أميرة. م"(26 سنة)، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بتطليقها للضرر، مبررًا طلبه: " بتخبي المخدرات مني في الجزمة ولما عرفت هربت وسابت البيت".

وقال "ماضي"، سائق تو كتوك، في دعواه التي حملت رقم 1270 لسنة 2019: "تعرفت على زوجتي من خلال تواجدها بنفس المنطقة فقامت أمي بترشيحها للزواج، وبعد فترة تقدمت لخطبتها، جعلتني من خلال خوفها الشديد على ترابط علاقتنا، أتمسك بالزواج منها، وبالفعل تم الزواج في حفل زفاف كبير بين الاهل والاحباء، واستمر الزواج 3 سنوات، رزقنا الله خلالهم بطفلتنا لمار".

أضاف الزوج: "زوجتي تعلم جيدًا ظروفي البسيطة فكل ما أملك في الحياة هو تو كتوك، أقوم من خلاله بسداد الديون الموجودة وتلبية طلبات المنزل، لم أعلم بان زوجتي تتناول المخدرات ولم أراها من قبل فكل ما اعلمه، زوجتي تتناول الشيشة، في أوقات تواجدي بمنزل أهلها فهي ترث حكاية شرب الشيشة من جدتها".

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استكمل "ماضي": "تغيرت معاملة زوجتي بعد ولادتها طفلتنا التي جعلتني اتمسك بالحياة أكتر واعمل من أجلها، فلم أتكلم معه بشيء لكن رائحتها هي التي جعلتني اكتشف بتناولها للسجائر وعندما تحدثت معها لم تنكر وأقنعتها بالتوقف عنها حتى لا توثر على صحة طفلتنا وتوعدت أمامي بالتوقف لكنها لم تفعل ذلك".

يضيف الزوج: " لكن ما فعلته كان أفزع فزوجتي تقوم بسرقة المخدرات التي أتناولها وتخفيها في الكاوتش او الجزمة حتى أخرج من المنزل وتتناولها، وتترك الطفلة تبكي وتنام، وما كشفها رجوعي من الشغل بشكل مفاجئ، لتذكر بعض المستلزمات الخاصة، كلما شعرت بنقص في ممتلكاتي الخاصة تنفي الكلام عنها وتقنعني بوقعها خارج المنزل".

يختتم: "لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى أهلها لخروجها من تلك الإدمان لكن الكلمات لا توثر فيها فقمت بمواجهتها وضربها فهربت من المنزل تاركة طفلتها ولا تفكر بها، وبعد فترة طويلة لم أعلم عنها شيء فقرارت أقامت دعوى تطليق للضرر منها، وعدم تدخل أهلها لحل الوضع أو الاحتفاظ بالطفلة، ومازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها".