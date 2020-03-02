شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 2 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لندن.. يعقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا للجنة الطواريء «كوبرا» لبحث رد الفعل على انتشار أزمة فيروس كورونا وذلك مع كبار المسؤلين بمن فيهم الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجين. تورونتو.. يصل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إلى تورونتو لحضور اجتماع وزاري على مستوى بارز. القاهرة.. تبدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة «153» لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان. القاهرة.. تعقد هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) ورشة عمل حول منهج تشجيع صغار المزارعين على زراعة الخضر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين في محافظتي المنيا وأسيوط. Advertisements بروكسل.. تبدأ أولى جولات المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي تمتد لأربعة أيام، تتبعها جولة ثانية في لندن خلال الشهر نفسه. القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أنصار بيت المقدس». القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 في قضية كتائب حلوان . القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في قضية احداث فض اعتصام النهضة . القاهرة.. تنطق محكمة جنايات جنوب القاهرة بالحكم في قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.

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