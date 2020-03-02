"السياحة" تضع عدة تعليمات لزوار متحف الغردقة بعد افتتاحه رسميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، متحف الغردقة أمس السبت، يرافقه الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار، حيث يضم المتحف قرابة 2000 قطعة، على مساحة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر لقاعة العرض المتحفى، وتحكى القطع الأثرية المتواجدة بالمتحف قصة مختصره لعصور مصر منذ العصر القديم حتى العصر الحديث ووضع وزارة السياحة والاثار عدة تعليمات لزوار المتحف تعرف عليها . 1. ممنوع التصور بالفلاش داخل المتحف 2. يحضر التصوير داخل العرض المتحفى الا فى حالة وجود تذكرة تصوير 3. ممنوع الأكل والشرب والتدخين داخل المتحف 4. ممنوع لمس الفتارين او القطع الأثرية بالمتحف 5. ممنوع الجلوس على المساحة الخضراء 6. يحظر اصطحاب الحيوانات داخل المتحف 7. ترك الحقائب الخاصة داخل الأمانات 8. الالتزام بالهدوء داخل المتحف 9. عدم ترك الأطفال داخل المتحف ومرافقتهم 10. مراعاة نظافة المتحف Advertisements 11. على طلاب المدارس الاتجاه للعلاقات العامة لتسجيل بياناتهم

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

المعروضات بمتحف الغردقة

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