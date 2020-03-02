شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: المرور شهريا على عدادات مسبقة الدفع للحد من السرقات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه تم اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها يقوموا بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائيه المستهلكة ، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة و تبين أن معدل استهلاك هولاء المواطنين الشهرى كان منتظم و بالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.
وأشار إلى أنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم و القدرات المسروقة.
وأوضح شاكر أن هناك حاليا 8 ملايين 800 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية ، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.
الجدير بالذكر أن هناك اتجاها قويا بالوزارة بأن تتولى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسئولية المرور الدورى على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بجانب عملهم لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب في العداد ، و الحد من نسب الفقد فى الشبكة القومية التى تكبد الدولة خسائر تصل ل2 مليار جنيه سنوياً.
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