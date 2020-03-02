شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: نستهدف تغطية علاج الأمراض المزمنة بنسبة 100٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنظومة الجديدة تستهدف تغطية علاج الأمراض المزمنة بنسبة 100٪؜.

وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ورئيس هيئة الرعاية الصحية لليوم السابع، أن مصر بها ما يقرب من 59 ألف مريض مصاب بالتصلب المتعدد وهو أحد الأمراض المزمنة الذى يكلف علاجه آلاف الجنيهات شهريا وتابع: التأمين الصحي يتحمل كل نفقات المرض لتصبح تكلفته على المريض صفر .

وتابع الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مرض التصلب المتعدد مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي ويؤثر تدريجيا على كل أعضاء الجسم.

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واستكمل، أن مصاريف العلاج عالية جدا على المريض لكن من وقت ما تم تطبيق التأمين الصحي مشروع القيادة السياسية للتغطية الصحية الشاملة اصبح علاج الأمراض المزمنة ومنه التصلب المتعدد 100 % على نفقة التأمين بدون تحمل لكونه مصنف فى الأمراض المزمنة.

وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل قالت، إن جميع المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة ستتحمل عنهم المنظومة جميع تكاليف العلاج، موضحة أن غير القادرين تتحمل عنهم الدولة كافة التزامات العلاج بمعنى أن الخزينة الحكومية تسدد الاشتراكات عن المريض ولا يتحمل أى مساهمات.

وأكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مسئول رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات المطبق فيها المنظومة مسئول عن حل جميع مشكلات المنتفعين، قائلة: "علشان دائمًا تطمئن على مستوى الخدمة.. هتلاقى شخص مسئول عن رضائك فى كل مستشفى أو وحدة أو مركز تابعة للتأمين الصحى الشامل.. اسأل عن رضاء المنتفعين لحل أى مشكلة تواجهك".

وكانت كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة، أنه تم تسجيل 2 مليون و600 مواطن حتى الآن فى 6 محافظات هى بورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس.