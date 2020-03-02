أخبار مصر | اليوم.. ملتقى لتشغيل الشباب بالجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ملتقى لتشغيل الشباب بالجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة الشباب والرياضة اليوم من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ملتقى لتشغيل الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، بمركز التعليم المدني بالجزيرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم الملتقيات بجميع المحافظات لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بشركات القطاع الخاص في مختلف المجالات.