أخبار مصر | بعد اكتشاف الحالة الثانية.. كيف تحمي نفسك من كورونا بالطرق الطبيعية؟ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اكتشاف الحالة الثانية.. كيف تحمي نفسك من كورونا بالطرق الطبيعية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وعلمت "الخليج 365"، أن الحالة الثانية المصابة بكورونا هي لمواطن كندي الجنسية يعمل خبير في شركة بترول تقع على بعد ١٢٠ كم من محافظة مطروح، ووصل لمقر عمله يوم ١٩ فبراير الماضي، وارتفعت درجة حرارته اليوم، وتم عمل الفحوصات الخاصة بكورونا والتي ظهرت نتيجتها ايجابية للفيروس، وتم نقله إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح.

وبعد إعلان الوزارة عن اكتشاف الحالة الثانية، تنشر "الخليج 365"، خطوات وطرق طبيعية لتقوية المناعة والحماية من "الكورونا" القاتل والتي جاءت كالتالي:

- الإكثار من البصل والثوم فهم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف لتقوية الجهاز المناعي.

- فيتامينا "د" و"أ" يقويان الجهاز المناعى ويحدان من الإصابة بالفيروسات.

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- تناول 8 أكواب من الماء يوميا.

- مشروب الزنجبيل له دور كبير فى حمايتك من الفيروسات المختلفة وتقوية المناعة.

- تناول الأوميجا 3 له دور كبير فى تعزيز وتقوية الجهاز المناعي.

- غسيل اليدين جيدا يقلل فرص الإصابة بكورونا وغيرها من الفيروسات.



- النوم يوميا من 7 إلى 8 ساعات يحد من الإصابة بالفيروسات.

