أخبار مصر | بعد الإعلان عن حالة إصابة.. تعرف على كيفية ارتداء الكمامة واستعمالها ونزعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإعلان عن حالة إصابة.. تعرف على كيفية ارتداء الكمامة واستعمالها ونزعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، توضح ""، خلال السطور القادمة كيفية استعمال الكمامة ونزعها، وكيفية ارتدائها، وذلك للوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا.

‫كيفية استعمال الكمامة ونزعها:

- انزع الكمامة من الخلف ولا تلمس المقدمة‬

‫- لا تعيد ارتداء الكمامة وحيدة الاستعمال ‬

- تخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتد أخرى جديدة‬

‫- تخلص منها في سلة مهملات مغلقة‬

- ‫اغسل يديك بالماء والصابون أو افركهما بمطهر كحولي‬

كيف ترتدي الكمامة وتستخدمها:

تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها

في حالة لمسها، اغسل يديك بالماء والصابون أو افركهما بمطهر كحولي

غط الفم والأنف بالكمامة

لا تترك فراغات بين الوجه والكمامة

وعلمت "الخليج 365"، أن الحالة الثانية المصابة بكورونا هي لمواطن كندي الجنسية يعمل خبير في شركة بترول تقع على بعد ١٢٠ كم من محافظة مطروح، ووصل لمقر عمله يوم ١٩ فبراير الماضي، وارتفعت درجة حرارته اليوم، وتم عمل الفحوصات الخاصة بكورونا والتي ظهرت نتيجتها ايجابية للفيروس، وتم نقله إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح.