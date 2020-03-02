أخبار مصر | السياحة الدينية تنتعش في البهنسا.. 240 ماليزي يزورون الصحابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة الدينية تنتعش في البهنسا.. 240 ماليزي يزورون الصحابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة آثار البهنسا، زيارات مكثفة خلال الفترة الماضية وكان أبرزها وفدًا ماليزيًا من 240 فردا زاروا المنطقة صباح أمس.

ومن ناحيته قال سلامة زهران مدير عام آثار منطقة البهنسا، إن الحركة السياحية في البهنسا وخاصة قباب وأضرحة الصحابة تشهد تنامي وتزايد مستمر خصيصًا في ظل اهتمام الدولة بملف السياحة والآثار.

وأضاف زهران، إلى أن وفدًا ماليزيًا زار المنطقة صباح أمس حيث تعتبر قباب وأضرحة الصحابة أحد المزارات الدينية الهامة خصيصًا لدول شرق آسيا.

ومدينة البهنسا في المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية يعد أبرزها، قباب الصحابة والتي تعرف بـ "البقيع الثاني" فهي تضم قباب وأضرحة ومساجد حوالي 70 من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين والشهداء، منها قبة على الجمام وأولاد عقيل، وقبة محمد بن عقبة الجهني، وقبة أبان بن عثمان بن عفان، وكذلك تضم المنطقة شجرة استظلت بها العائلة المقدسة، أثناء رحلتها في مصر هربًا من الرومان، والتي تحولت بمزارًا دينيًا أيضًا.