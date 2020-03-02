شكرا لقرائتكم خبر عن "تربية عين شمس" و مركز التميز التربوى يطلقان المؤتمر الدولى لاعداد المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التربية بجامعة عين شمس ، ومركز التميز التبروى ، المؤتمر الدولى الرابع لتعزيز التكامل بين كليات التربيعة والمدرسة ، وذلك برعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في الفترة من 7 – 9 مارس الجارى.

ويتضمن المؤتمر العديد من الأهداف ومنها تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة وتشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلي والدولي لإعداد معلم مُنافس، بالإضافة الي نشر الوعي بتدويل برامج إعداد المعلم وفق المعايير العالمية والإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة.

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ومن المقرر أن يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث الأساليب والمعايير العالمية التي يتم اتباعها حديثاّ لإعداد المعلم؛ كما يناقش المؤتمر خلال فعالياته المتنوعة أبرز نتائج الأبحاث التي تم تنفيذها عالمياً وأثرها في إثراء مجال التعليم في مصر والوطن العربي.

ويترأس المؤتمر الدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، نائب رئيس المؤتمرالدكتور أسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ مقررا المؤتمر الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، والدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أمين المؤتمر الدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي.

ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، اليابان، اندونيسيا، المملكة العربية السعودية، السودان، الامارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، جنوب السودان، نيجيريا، الجزائر، ماليزيا ، اليمن، بالاضافة الي العديد من الخبراء التربويين والمهتمين بشأن التعليم من مختلف الوزارات والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.