شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسلم اليوم ماكينات خياطة لـ93 من المتدربات بالمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم محافظة الجيزة اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة احتفالية لأصحاب المهن الصغيرة ومتناهية الصغر لتسليم ماكينات خياطة وشنط مستلزمات خياطة علي 93 من المتدربات من منطقتي ميت عقبة وارض اللواء لفتح آفاق عمل لهم على أنشطة الخياطة وصناعة الاكسسوارت والحلى وتدوير المخلفات المنزلية وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور حاتم مكرم مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في إطار برنامج الارتقاء بالأماكن غير المخططة وتوفير فرص عمل لقاطنيها والممول من خلال الوكالة الفرنسية.

كانت محافظة الجيزة، أعلنت سعيها لدعم الحرف اليدوية التي يشتهر بها أهالي قرية الحرانية بالجيزة للحفاظ علي الطابع التراثي للقري المنتجة، وذلك من خلال تسهيل قروض ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفى السياق تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون المراة وتنمية المجتمع، قرية الحرانية في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قرية الحرانية بمركز ومدينة ابو النمرس و مركز البدرشين للقاء أصحاب الحرف اليدوية ومعرفة المشاكل التي تواجه تلك الحرف وكيفية حلها ودعم تلك الصناعات وبحث كيفية تسويقها والاستفادة منها في دعم السياحة بمحافظة الجيزة .

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كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح معرض التعليم الفنى الأول للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية الذى يقام لأول مرة بالمدرسة السعيدية الثانوية ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى 101 وتحت شعار بأيدينا نصنع المستقبل.

وأكد راشد، على أهمية دور التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل الى جانب أهمية إقامة المعارض لعرض منتجات مدارس التعليم الفنى وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية .

وأثنى راشد على جميع المعروضات مؤكدًا اهتمام محافظة الجيزة بالمنتجات الطلابية والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.