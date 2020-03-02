شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 530 رسالة تقاوى بمعامل "الوزارة" لتحديد صلاحيتها خلال 30 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن المعهد نفذ برنامجا للنشاط الخدمى و الإنتاجي ضمن الدور الرقابي للمعهد منها فحص عدد (438) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية و فحص عدد (92) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك فى أعمال (7) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، خلال الشهر الماضى.

وأضاف رئيس معهد امراض النبات ، إنه تم فحص عدد (52) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض و شراء عدد (3) عزلات فطرية بقسم بحوث الفطريات وحصر الامراض وشراء عدد (1ك) ميكروهيزا لقسم بحوث الفطريات وحصر الامراض، وشراء عدد ( 1 جم) مادة نانومتريه من معمل النانو تكنولوجي و فحص عدد ( 3) طرود بهم بذور مختلفة.

وأكد مدير معهد أمراض النباتات، أنه تم المرور على زراعات الموالح بالنوبارية لرصد الحالة المرضية، إنه في إطار الزيارات الميدانية فقد تم المرور على زراعات الموالح بمحافظة الإسماعيلية لرصد الحالة المرضية والمرور على زراعات القمح بحوض الساحل – مركز القنايات – محافظة الشرقية وحوض الحثيثه والقنطره مركز أشمون محافظة المنوفيه لرصد الحالة المرضية، فضلا عن المرور على زراعات الكزبره والشمر والينسون فى محافظة الفيوم وبنى سويف لرصد الحالة المرضية.

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وأشار " خليل"، إلى أن اللجان الفنية بالمعهد قامت بالمرور على زراعات البطاطس بمحافظة البحيره مركز إيتاى البارود لرصد الحالة المرضية والمرور على زراعات الشعير بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية لرصد الحالة المرضية، والمرور على زراعات الخضر بمحافظة المنيا – مركز ملوى لرصد الحالة المرضية، فضلا عن المرور على زراعات بنجر السكر بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية.

ولفت مدير معهد أمراض النباتات إلي إنه تم استكمال المرور على زراعات النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بنى سويف – مركز سمطا لرصد الحالة المرضية و إستكمال المرور على محاصيل الخضر المختلفة وذلك فى محافظة المنوفية– مركز الباجورلرصد الحالة المرضية، فضلا عن إستكمال المرور على زراعات الموالح بوادى النطرون – محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية.

كان الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تلقى تقريرا من الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات حول الزيارات الميدانية التي يقوم بها خبراء المعهد، فضلا عن النشاط الخدمي والإنتاجي، ضمن الخطة البحثية للمعهد خلال شهر يناير الماضي.