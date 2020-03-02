شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم استكمال تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى المرحلة التاسعة بقنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، استكمال تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمرحلة التاسعة بغرب المدينة بمساحات من (209م2 – 276م2)، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 22/9/2018‪.‬، اعتبارا من حتى يوم الخميس الموافق 2/4/2020.

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وقال عبد الرشيد ، سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل القطع من 559 : 593، اليوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 594 : 628، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 629 : 663، يوم الأربعاء 4/3/2020، والقطع من 664 : 698، يوم الخميس 5/3/2020، والقطع من 699 : 733، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 734 : 768، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 769 : 803، يوم الثلاثاء 10/3/2020، والقطع من 804 : 847، يوم الأربعاء 11/3/2020‪.‬

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 2 بالمنطقة(ج)، القطع من 536 : 570، يوم الخميس 12/3/2020، والقطع من 571 : 605، يوم الأحد 15/3/2020، والقطع من 606 : 640، يوم الإثنين 16/3/2020، والقطع من 642 : 675، يوم الثلاثاء 17/3/2020، والقطع من 676 : 697، يوم الأربعاء 18/3/2020، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بمسلسل رقم 3 بالمنطقة (ب)، من 114 : 148، يوم الأحد 22/3/2020، والقطع من 149 : 160، يوم الإثنين 23/3/2020‪.‬

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 4 بالمنطقة(أ)، القطع من 205 : 239، يوم الثلاثاء 24/3/2020، والقطع من 240 : 274، يوم الأربعاء 25/3/2020، والقطع من 275 : 309، يوم الخميس 26/3/2020، والقطع من 310 : 352، يوم الأحد 27/3/2020، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 30/3/2020 : الخميس 2/4/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة‪.