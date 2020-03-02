شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مرحلة البناء.. أهم 5 مشروعات تم تنفيذها خلال العالم المالى 2019/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمي "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنيه، منها 31 مشروع يصنف من المشروعات الكبرى بتكلفة كلية قدرت بنحو 55.6 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات الكبري التي تم الانتهاء من تنفيذها في ضوء التقرير الحكومي الذي حصلت " الخليج 365" عليه علي النحو الآتي:

1- مشروع المزارع السمكية في بورسعيد والديبة وشرق التفريعة بتكلفة كلية 12.8 مليار جنيه.

2- إنشاء مدينة دمياط للاثاث علي مساحة 331 فدان بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

Advertisements

3- إنشاء مجمع مصانع أسمنت بني سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

4- تنفيذ مشروعات طرق وكبارى بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

5- تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.

ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.