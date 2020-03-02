شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يوقعون على إقرار عدم حيازة وسائل إلكترونية داخل لجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة وقعوا على إقرار عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونيا داخل لجنة الامتحان، وذلك أثناء كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس خلال الأيام الماضية، موضحة أن حيازة المحمول دون استخدامه فى اللجنة تؤدى إلى حرمان الطالب من امتحان المادة التى يؤديها وفى حالة استخدامه يحرم عام دراسى وعامين دراسيين إذا نشر أسئلة أو أجوبة على صفحات الغش الإلكترونى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات،

ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.

Advertisements

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.