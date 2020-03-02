شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار التأكد والتشديد على استلام طلاب ثانوى التابلت قبل امتحان مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار التأكد من المديريات والمدارس الثانوى باستلام جميع طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت قبل عقد امتحان مارس الإلكترونى والمقرر لها 22 من الشهر الجارى.

وقالت مصادر مسئولة، إن المديريات والمدارس انتهت من تسليم التابلت للطلاب ولكن سيتم التأكد من أن الأجهزة موجودة لدى جميع الطلاب وعدم تأخر أى طالب فى استلام التابلت، موضحة أن الامتحان الذى يعقد فى مارس لا بد من إجراءه على الأجهزة لتدريب الطلاب بشكل عملى على استخدام الأجهزة فى الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة من خلال الجهاز اللوحى.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام سيعقد منتصف اليوم الدراسى بشكل عادى دون تعطيل الدراسة وسيتم داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوى، قائلا: نهدف لتدريب الطلاب على التعامل مع التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم متابعة سير الامتحانات من قبل الوزارة والمديريات وما يتحقق من نتائج خلال فترة الامتحانات وبعدها لتلاشى اى مشكلات أو سلبيات قد تظهر بامتحانات نهاية العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 إبريل اامقبل، وبنظام الأوبن بوك، وبدون درجات

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وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مطالبا المدارس بإعلان جدول اختبارات مارس التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوي، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى والامتحان بدون درجات، مشدد على ضرورة انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية، وانتظام الجدول المدرسي قبل بدء الاختبارات يوميا، مع تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة في أداء الاختبارات الإلكترونية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها في مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وبحسب الجدول يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا يوم 22 مارس فى مادة اللغة العربية ويوم 23 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى و24 فى الاحياء و25 فى الجغرافيا و26 فى اللغة الأجنبية الثانية و29 فى الرياضيات و30 فى الفلسفة والمنطق و21 الفيزياء و1 ابريل التاريخ و2 أبريل الكيمياء.