شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لا يجوز اتخاذ قرارات أحادية في قضايا الأنهار عابرة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه لا يجوز اتخاذ قرارات أحادية فى قضايا الأنهار عابرة الحدود، مضيفا أن القواعد الفنية بمفاوضات سد النهضة لاقت موافقة من الجانب الإثيوبي.

وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة الحدث العربية، أن إثيوبيا اتخذت قرار عدم المشاركة بالمفاوضات يوم 25 فبراير، مضيفا أن هناك عرقلة لوصول اتفاق نهائي، وإذا ما تم ملء السد بدون اتفاق تكون إثيوبيا أخلت باتفاق المبادئ.

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وأوضح شكرى، أن الجانب الإثيوبي أعلن عدة مرات أنه ينوي ملء السد خلال عام 2020، مضيفا أن الوساطة الأمريكية حددت نص اتفاق متكامل بشأن مفاوضات بسد النهضة، مؤكدا أن هناك مطالبات بمد وقت إضافى للوصول إلى اتفاق نهائي على ملء السد.