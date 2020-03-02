وزير الخارجية: لا يجوز اتخاذ قرارات أحادية في قضايا الأنهار عابرة الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه لا يجوز اتخاذ قرارات أحادية فى قضايا الأنهار عابرة الحدود، مضيفا أن القواعد الفنية بمفاوضات سد النهضة لاقت موافقة من الجانب الإثيوبي.
وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة الحدث العربية، أن إثيوبيا اتخذت قرار عدم المشاركة بالمفاوضات يوم 25 فبراير، مضيفا أن هناك عرقلة لوصول اتفاق نهائي، وإذا ما تم ملء السد بدون اتفاق تكون إثيوبيا أخلت باتفاق المبادئ.
وأوضح شكرى، أن الجانب الإثيوبي أعلن عدة مرات أنه ينوي ملء السد خلال عام 2020، مضيفا أن الوساطة الأمريكية حددت نص اتفاق متكامل بشأن مفاوضات بسد النهضة، مؤكدا أن هناك مطالبات بمد وقت إضافى للوصول إلى اتفاق نهائي على ملء السد.
كانت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، أعربتا اليوم الأحد، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي، بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
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