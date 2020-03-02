شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات المستثمرين السياحيين فى طابا ونويبع أمام وزير السياحة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى خلال النصف الثانى من شهر مارس اجتماعا مع المستثمرين السياحيين فى منطقة طابا ونويبع، لبحث الأزمات التى تواجههم فى هذه المنطقة، ومحاولة حلها مع الجهات المعنية، على أن تعقد الاجتماعات بحضور وزير الطيران المدنى فى مدينة طابا بالتزامن مع احتفالاتها فى 19 مارس.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن وزير السياحة والأثار التقى خلال الفترة الماضية وفدا من مستثمرى المنطقة وتم تحديد موعد 19 مارس الذى يتزامن مع الاحتفالات بأعياد طابا لزيارة المنطقة والاجتماع مع المستثمرين هناك والاستماع إلى مشكلاتهم مع وزير الطيران، وتقديم حلول لمشاكل الفنادق المغلقة والطرق والمطار.

وكشف سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، عن وجود مقترحات لبناء مطار جديد فى مدينة نويبع لخدمة تلك المنطقة، والتى تفتقد إلى وسائل مواصلات مناسبة لمكانتها السياحية، منوها إلى أن هذا المقترح جاء فى محاولة لحل أزمة مطار طابا المتواجد فى منطقة مخرات سيول.

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وقال سليمان لليوم السابع، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان اقترح منح قطعة أرض فى نويبع لإنشاء مطار دولى هناك، لافتا إلى أنه يمكن بعدها نقل المعدات اللوجستية من مطار طابا، وسيكون متبقى إنشاء طريق ممهد يربط المطار بالمدن السياحية فى تلك المنطقة، وبعض المبانى الإنشائية.

وأكد على أن المطار سيخدم 4 مدن سياحية هامة هى طابا ونويبع وسانت كاترين ودهب، وكذلك سيخدم المنطقة اللوجستية فى نويبع، موضحا أن المحافظ أكد أن قطعة الأرض جاهزة ومتواجدة وفى منطقة مؤمنه وبعيدة عن مخرات السيول.

ونوه إلى أن مشكلات قطاع السياحة فى طابا ليست فقط مادية، ولكن غلق الطريق وعدم عمل المطار يؤثر سلبا على المنطقة وتدفق الوفود، مشيرا إلى أن طابا بها عدد كبير من الفنادق مغلق بسبب تلك الأزمات.