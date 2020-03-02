شكرا لقرائتكم خبر عن نائب نقيب القراء لـ"لإبراشى": قراء مشاهير يتطاولون على كتاب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد صالح حشاد، نائب نقيب القراء العموم، إن هناك مقرئين مشاهير يقرأ القرآن بطريقة خطأ، والنقابة قدمت بلاغا للنائب العام ضدهم، ومنهم مشاهير يتطاولون على كتاب الله، مضيفا أن القراء المشاهير يحصلون على أموال طائلة، ولكن النقابة ضد المبالغة في دفع الأموال للقراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصرى، أن المبالغة في أي شىء خطأ، مضيفا أن هناك جماعة يتولون السمسرة بين صاحب المأتم والقارئ، ويحصلون على أموال ضخمة، ويعمل في هذه السمسرة فراشون، مضيفا أن موضوع القراء اليوم أصبح بيزنس.

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وطالب نائب نقيب القراء العموم، من صاحب العزاء أن يتصل شخصيا بالقارئ وليس بالسمسار والنقابة تحرص على تقديم مقرئ يقرأ القرآن بطريقة صحيحة.