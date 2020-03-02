شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يفتتح ندوة ترويجية لقطاع التعدين فى مؤتمر ‪PDAC بتورونتو‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا يوم الأحد ، الندوة الترويجية التى تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر ‪PDAC 2020‬، والذي يعد أكبر مؤتمر للتعدين على مستوى العالم، وذلك بمشاركة السيد المهندس/ علاء الدين خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والسيد/ أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.



سفير مصر بكندا

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وقد ألقى السفير المصرى كلمة أشار فيها إلى التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار في مختلف القطاعات، والتي انعكست إيجاباً على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من انجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ملقياً الضوء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاعمال في مصر، بما في ذلك قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في طفرة بقطاع التعدين في مصر.



جانب من المؤتمر

وفي تصريح للسفير أبو زيد على هامش الندوة، أشار إلى أن المؤتمر PDAC يعد أكبر محفل عالمي معني بشئون صناعة التعدين، ويشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، مضيفا بأنه من دواعى الشرف والاعتزاز أن يشهد مؤتمر هذا العام مشاركة السيد المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث يشارك سيادته في القمة الوزارية للدول المشاركة ويعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التعدين.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته موضحًا أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى هذا العام تعكس تصميم الدولة المصرية على النهوض بقطاع التعدين، وذلك بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب في صالح المزيد من النمو للاقتصاد المصري.