مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة نقل "الهيئات الحكومية الجماهيرية" للعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن 53 ألف موظف من دواوين الوزارات وبعض الهيئات، تم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أنه لم ينقل إلى العاصمة الإدارية أى مؤسسة أو هيئة تتعامل مع الجمهور، وذلك للتسهيل على المواطن تأدية خدماته دون صعوبات.
وذكر أن المدينة كلها مميكنة، أى بلا ورق، وهى نقلة حضرية سيتم تجريبها في العاصمة الإدارية، فضلًا عن رفع سرعة الإنترنت.
وواصل: "تم إجراء تقييم مهارات الحاسب الآلي واللغة العربية والإنجليزية والمهارات الشخصية للموظفين خلال الفترة الماضية، والمرحلة القادمة ستشهد إدخال بيانات على برنامج معين، لتحديد البرامج المناسبة لكل موظف".
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