أخبار × 24 ساعة.. وزيرة الصحة تغادر للصين وتؤكد: لا نخفى شيئا حول كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. وزيرة الصحة: توزيع كروت مراقبة صحية للمسافرين القادمين من دول مصابة بكورونا السفير الصينى: الحكومة الصينية مهتمة بزيارة الوزيرة هالة زايد لبلادنا.. ونشكر السيسى وزيرة الصحة: ننسق مع الصحة العالمية فى جميع البيانات ولا نخفى شيئا وزيرة الصحة تتوجه للصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس السيسى للشعب الصينى التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مارس التضامن: انتظام صرف معاشات شهر مارس فى اليوم الأول رئيس شنايدر إليكتريك يؤكد للسيسي حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها بمصر الرئيس السيسي يصدر قانون الزراعة العضوية السفارة الكويتية بالقاهرة: مستمرون فى إصدار التأشيرات للمواطنين المصريين متحف اللوفر فى باريس يغلق أبوابه بسبب المخاوف من فيروس كورونا لجنة متابعة الوضع الصحى لـ"كورونا" بالسعودية: لا يوجد لدينا حالات حتى الآن وزارة الحج السعودية تعلن وقف النظام الآلى لإصدار تأشيرات العمرة ​الأوقاف تختصر خطبة الجمعة المكتوبة من 6 إلى 4 صفحات.. و20 دقيقة حد أقصى السعودية: آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات بعد تعليق العمرة التليفزيون الإيرانى: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 54 حالة Advertisements فيديو.. فريق "إطفاء نسائى" للتعامل مع الحرائق لأول مرة بتاريخ الداخلية

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