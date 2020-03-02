اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة"، ووجه متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

السيسى يوجه بتشديد الرقابة الصحية على منافذ دخول البلاد

الرئيس يصدر قانون الزراعة العضوية

إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين أبريل المقبل Advertisements

وزارتا الخارجية والرى تعربان عن بالغ الاستياء لبيان إثيوبيا

لا صحة لاكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالجامعات

السعودية تعلن وقف النظام الآلى لإصدار تأشيرات العمرة

الكويت: مستمرون فى إصدار التأشيرات للمصريين

الجيش السورى يسقط 6 طائرات تركية

بيراميدز يضع قدما بنصف نهائى الكونفدرالية

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