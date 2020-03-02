شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى: الحكومة الصينية مهتمة بزيارة الوزيرة هالة زايد لبلادنا.. ونشكر السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياو لي تشيانج السفير الصيني في القاهرة، إن الحكومة الصينية مهتمة بزيارة وزيرة الصحة المصرية إلى الصين، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية لإرساله مساعدات طبية إلى الصين للمكافحة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وتابع السفير الصيني في القاهرة خلال مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن الشعب الصيني يبذل كل ما في وسعه للقضاء على فيروس كورونا، والصين تعتبر نفسها الجبهة الأمامية لمكافحة الفيروس الشرس، الذي يتفشى حالياً.

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وأكمل السفير الصيني، أن مكافحة الصين لفيروس كورونا ليست من أجل الحماية الصحية للشعب الصيني، ولكن من أجل الحماية الصحية لكل شعوب العالم، موضحاً أن الصين ندرك المسئولية على عاتقها، ونشكر الجميع لبذل جهود مشتركة.