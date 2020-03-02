شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يوجه بتشديد الرقابة الصحية على منافذ دخول البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة"، ووجه متابعة تطورات الموقف الوبائى العالمى لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية فى هذا الشأن على المستوى الوطنى.





واقرأ أيضا..- السيسى يوجه بتشديد الرقابة الصحية على منافذ دخول البلاداجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة"، ووجه متابعة تطورات الموقف الوبائى العالمى لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية فى هذا الشأن على المستوى الوطنى.



- الرئيس يصدر قانون الزراعة العضوية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية. و يهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.



- السعودية تعلن وقف النظام الآلى لإصدار تأشيرات العمرةأعلنت وزارة الحج السعودية وقف النظام الآلى لإصدار تأشيرات العمرة، جاء ذلك بحسب قناة العربية اليوم الأحد، وأكدت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة فى بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا، وذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".



- إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية - إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التى تقود قاطرة التنمية، تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وتطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية.



- إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين أبريل المقبل تطلق وزارة الصحة المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين أبريل المقبل فى 12 محافظة، وتشمل المبادرة محافظات: مطروح، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ والمنوفية". Advertisements



- وزارتا الخارجية والرى تعربان عن بالغ الاستياء لبيان إثيوبياأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتى الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة، التى عقدت فى واشنطن يومى ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتى تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبى عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوى، بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية. - وزارتا الخارجية والرى تعربان عن بالغ الاستياء لبيان إثيوبياأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتى الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة، التى عقدت فى واشنطن يومى ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتى تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبى عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوى، بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.





- لا صحة لاكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالجامعاتكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، تواصل المركز مع وزارتا التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتى نفتا تلك الأنباء. - لا صحة لاكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالجامعاتكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، تواصل المركز مع وزارتا التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتى نفتا تلك الأنباء.





- ميسى يثير قلق جماهير - ميسى يثير قلق جماهير برشلونة ظهر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة الإسبانى، وكأنه يعانى من إصابة عقب وصوله مع بعثة الفريق الكتالونى لفندق الإقامة فى العاصمة الإسبانية "مدريد"، من أجل خوض المواجهة النارية ضد غريمه التقليدى ريال مدريد والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".









- الجيش السورى يسقط 6 طائرات تركية أفاد مصدر فى وزارة الدفاع السورية، بأن دفاعات الجيش السورى، أسقطت، اليوم الأحد، 6 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب، وأعلن الجيش السورى - فى وقت سابق اليوم، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إغلاق المجال الجوى فى شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع أى طيران يخترق مجالنا الجوى على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".





- الكويت: مستمرون فى إصدار التأشيرات للمصريينقال مصدر دبلوماسى كويتى بالسفارة الكويتية فى مصر، أن القنصلية الكويتية مستمرة فى إصدار التأشيرات للمصريين، نافيا توقف إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية. - الكويت: مستمرون فى إصدار التأشيرات للمصريينقال مصدر دبلوماسى كويتى بالسفارة الكويتية فى مصر، أن القنصلية الكويتية مستمرة فى إصدار التأشيرات للمصريين، نافيا توقف إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية.











- بيراميدز يضع قدما بنصف نهائى الكونفدراليةنجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة. - بيراميدز يضع قدما بنصف نهائى الكونفدراليةنجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

- مظاهرات فى أنقرة تطالب باستقالة أردوغانخرجت مظاهرات عديدة فى تركيا ضد أردوغان ونظامه بسبب تدخلاتهم فى إدلب والخسائر التى وقعت على الجيش التركى هناك، وقتل عدد من الجنود الأتراك فى هذه المعركة، ورصدت منصات تركية فيديوهات لخروج الأتراك منددين بسياسات أردوغان، رافضين ما يقوم به فى سوريا، والذى أدى إلى مقتل الجنود الأتراك هناك فى إدلب.



