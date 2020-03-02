مصدر أمني : لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إدعاء سيدة باحتجازها وأولادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

صرح مصدر أمنى بعدم صحة ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لإحدى السيدات مقيمة بأحد المجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر زعمت خلاله قيام أحد جيرانها بالاستعانة بمجموعة من البلطجية واحتجازها وأولادها بالشقة سكنها ومنعها من الخروج.

وأكد المصدر الأمنى عدم صحة احتجاز المذكورة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلاف بين أحد جيرانها وطليقها على خلفية شراكة بالعقار المقيمين به.

وأضاف أنه تم اصطحاب أطراف الواقعة لقسم شرطة الشيخ زايد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.